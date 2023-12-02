السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٣:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الموساد يعلن وقف مفاوضات الهدنة في غزة ويسحب وفده من قطر

الموساد يعلن وقف مفاوضات الهدنة في غزة ويسحب وفده من قطر
السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي سحب وفد الموساد من قطر الذي كان يشارك في المفاوضات بشأن العودة للتهدئة في قطاع غزة.

العالم- الاحتلال

وأصدرت تعليمات للفريق "الاسرائيلي" المفاوض في العاصمة القطرية، الدوحة، بالعودة إلى الأراضي المحتلة، بزعم أن حركة حماس "لم تقم بتنفيذ الجزء الخاص بها من الاتفاق الذي تضمن إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء وفق القائمة التي قُدمت إلى حماس ووافقت عليها".

في وقت سابق، قال مصدر مطلع لوكالة أنباء "رويترز" إن فريقا من الموساد الإسرائيلي موجود في العاصمة القطرية الدوحة، السبت، لبحث استئناف الهدنة في غزة مع الوسطاء القطريين.

وانتهت الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة فجر الجمعة، بعد أن تعذر تمديدها، بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي ما عرضته المقاومة الفلسطينية.

وقالت المقاومة الفلسطينية إن الاحتلال رفض عرضها لمبادلة الأسرى من كبار السن.

ومع انتهاء الهدنة، إستئأنف كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة. ف

روابط ذات صلة

أهالي غزة في دائرة النزوح.. هذا ما كشفته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

شاهد معاناة الاهالي في مدينة دير البلح بعدسة قناة العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف