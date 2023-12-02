الموساد يعلن وقف مفاوضات الهدنة في غزة ويسحب وفده من قطر

العالم- الاحتلال

وأصدرت تعليمات للفريق "الاسرائيلي" المفاوض في العاصمة القطرية، الدوحة، بالعودة إلى الأراضي المحتلة، بزعم أن حركة حماس "لم تقم بتنفيذ الجزء الخاص بها من الاتفاق الذي تضمن إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء وفق القائمة التي قُدمت إلى حماس ووافقت عليها".



في وقت سابق، قال مصدر مطلع لوكالة أنباء "رويترز" إن فريقا من الموساد الإسرائيلي موجود في العاصمة القطرية الدوحة، السبت، لبحث استئناف الهدنة في غزة مع الوسطاء القطريين.



وانتهت الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة فجر الجمعة، بعد أن تعذر تمديدها، بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي ما عرضته المقاومة الفلسطينية.



وقالت المقاومة الفلسطينية إن الاحتلال رفض عرضها لمبادلة الأسرى من كبار السن.



ومع انتهاء الهدنة، إستئأنف كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة. ف