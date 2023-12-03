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شاهد.. هكذا اندحضت الرواية الإسرائيلية المضللة في العالم!

الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة تورونتو الكدنية تظاهرة حاشدة دعما وإسنادا لفلسطين ورفضا للعدوان على غزة.

العالم- فلسطين

وتتواصل التظاهرات الحاشدة حول العالم دعماً وإسناداً لغزة ضد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع وتنديداً بمجازر المحتل المروعة.

وفي آخر تطورات ذلك شهدت مدينة تورونتو الكندية خروج مظاهرة حاشدة دعمًا للقضية الشعب الفلسطيني وغزة.

وفي المظاهرة التي شارك فيها أبناء الجاليات العربية أيضاً رفع المتظاهرون أعلام فلسطين، واللافتات المشيدة بالمقاومة الفلسطينية، والمنددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

بيان التظاهرة أكد على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة حتى تحرير أرضه واستعادة حقوقه المسلوبة.

كما استنكر الصمت الدولي إزاء الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والحصار والتدمير الممنهج لقطاع غزة.

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