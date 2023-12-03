إجتماع وزاري في الدوحة اليوم

العالم - قطر

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي،في بيان له يوم أمس: إن "الاجتماع الوزاري الـ158 لمجلس التعاون سيعقد الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، للتحضير للدورة الـ44 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون".

ويترأس الاجتماع الوزاري رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر،محمد بن عبد الرحمن، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وأوضح البديوي أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون "سيبحث خلال انعقاده عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، التي صدرت عن القمة الـ43 التي عقدت بالرياض في ديسمبر العام الماضي".

كما سيبحث المجلس الوزاري "العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية".

وبحسب المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، فمن المرتقب أن تهيمن الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، على جدول أعمال القمة الخليجية.

وقال الأنصاري، في تصريحات صحافية سابقة، إن "القمة الخليجية التي تستضيفها الدوحة تأتي في سياق الرسالة التكاملية لدول مجلس التعاون التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض في 9 ديسمبر عام 2022، وبحثت ملفات إقليمية منها الملف الفلسطيني.

ويضم المجلس، الذي تأسس عام 1981، كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.