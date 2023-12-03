مراسلتنا: إعتداءات المستوطنين متواصلة في كل مدن الضفة الغربية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أكدت الزميلة راية عروق استمرار المستوطنين الصهاينة في اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين في مدينة سلفيت ونابلس، وأوضحت أن عدداً من هذه الاعتداءات تمثلت في حرق مركبات ومحال تجارية واقتلاع أشجار زيتون ومنع المواطنين من الوصول ألى أراضيهم وكذلك مصادرة لأراضي من بلدة حوارة.

وشددت على أن اعتداءات المستوطنين متواصلة في كل مدن الضفة الغربية، لافتة إلى أن الأكثر صعوبة هي التي تقع في نابلس وسلفيت وحوارة لأن عدد المستوطنين هناك أكثر وهم الأكثر تطرفا.

ولفتت إلى أن الوزير المتطرف بن غفير لا زال يؤكد ضرورة تسليح المستوطنين، مبينة أنه وبعد 7 من أكتوبر تم تسليح أكثر من 26,000 مستوطن ناهيكم عن السابقين.

وقالت الزميلة راية عروق إن هناك تعجيز بالفعل للمواطنين الفلسطينيين في التنقل من مدينة إلى أخرى، ومن المدينة إلى القرى وإلى المخيمات، حيث تشهد الضفة الغربية مزيدا من الاستمرار في التصعيد الاسرائيلي.

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