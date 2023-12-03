الدفاع الإيرانية: استخدام محرك سكرامجت لصواريخ 'كروز فرط صوتية'

العالم - ايران

وفي تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء أشار نائب وزير الدفاع الإيراني العميد مهدي فرحي إلى أن العمل جار على انتاج صواريخ بمدى 100 كلم بمحرك خاص، وقال، إن استخدام محرك سكرامجت لصواريخ كروز فرط صوتية مدرج على جدول الأعمال.

ولفت العميد فرحي إلى أهم المنجزات في مجال الصواريخ ومنها صواريخ قهار وماجد وأبو مهدي وقادر وقدير وغيرها من الصواريخ الإيرانية الجديدة.

ونوه نائب وزير الدفاع الإيراني إلى قرب انتاج نظام حماية نشط للدبابات، وقال، تم إنتاج صواريخ من طراز "دهلاويه" مضاد للطائرات المروحية.

وأشار العميد فرحي إلى أن مدى صواريخ "الماس" وصل إلى 18 كلم، مبيناً أن العمل جار على تصدير أنظمة الدفاع الجوي.