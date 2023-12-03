بالفيديو.. 80% من سكان قطاع غزة نازحين بسبب العدوان الإسرائيلي

العالم - خاص العالم

بعد انتهاء مهلة الهدنة المؤقتة واستئناف القصف على قطاع غزة، لم يبقى مكانا آمنا لسكان غزة المجبرين على ترك منازلهم بفعل القصف المستمر على رؤوسهم. إذ يقول الذين لاذوا إلى جنوب قطاع غزة ، إنهم لا يعرفون الآن مكاناً آمناً ليذهبوا إليه.

وصارت مدينة خانيونس محوراً للقصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي، وشهدت المدينة قفزة في عدد قاطنيها خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن فرّ إلى الجنوب مئات الآلاف من سكان شمال القطاع الفلسطيني.

ويعيش بعض النازحين في الخيام والبعض الآخر في المدارس. وينام البعض على الدرج أو أمام عدد قليل من المستشفيات التي لا تزال في الخدمة بالمدينة.

والان بعد أن لجؤوا اليها من الشمال، أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتوجه جنوباً إلى رفح المتاخمة لمصر، حيث أُرسلت أوامر التوجه جنوباً في منشورات أُلقيت من السماء فوق عدة أحياء في خانيونس.



ويخشى اللاجئون إلى الجنوب من أن يكون القصف المكثف على خانيونس ومدينة دير البلح القريبة تمهيداً لاجتياح بري وشيك للجنوب.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّ ما يصل إلى مليون وثمانمئة مليون نسمة في قطاع غزة، أو نحو ثمانين بالمئة من عدد سكان القطاع، أُجبروا على النزوح خلال حملة القصف الإسرائيلي المدمرة.

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#العدوان_على_غزة

سكان غزة لا يجدون مكانا آمنا بفعل القصف المستمر على رؤوسهم

جيش الاحتلال يصدر أوامر بتوجه السكان جنوبا إلى رفح المتاخمة لمصر

الأمم المتحدة: 80% من سكان القطاع أُجبروا على النزوح جراء القصف الإسرائيلي المدمر

