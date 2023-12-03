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الإحتلال يقتحم المسجد الأقصى ومنزل خطيبه

الإحتلال يقتحم المسجد الأقصى ومنزل خطيبه
الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيل، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل خطيب المسجد الأقصى في حي الصوانة في القدس المحتلة.

العالم - الإحتلال

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى المسجد الأقصى - في بيان صحفي - أن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.

في السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، ومنعت الشبان من دخوله.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل"، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ غولدشتاين عام 1994.

والشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقا، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الشريعة من جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وشهادة الدكتوراه (العالمية) في الفقه العام من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر.

ويتعرض الشيخ صبري للاستدعاء الدائم من شرطة الاحتلال، كان آخرها قبل شهور، حيث حققت معه في سجن المسكوبية، غربي القدس المحتلة، ومنعته من التواصل مع ثلاث فضائية فلسطينية وعربية.ك

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