واشنطن تزعم اعتراضها مسيرة ايرانية فوق مياه الخليج الفارسي

العالم- الامريكيتان

وقالت "سنتكوم" أنها اعترضت مسيرة من طراز "مهاجر 6" تابعة للقوات المسلحة الإيرانية أثناء تحليقها على ارتفاع منخفض فوق حاملة الطائرات الامريكية "ايزنهاور"في مياه الخليج الفارسي.

والمسيرة الاستطلاعية مهاجر 6 هي محلية الصنع تم تصميمها وصنعها في وزارة الدفاع الإيرانية.

والمهام الموكلة إلى مسيرة مهاجر 6 هي الاستطلاع والمراقبة الجوية وتدمير الأهداف الثابتة والمتحركة في البر والبحر في جميع الظروف الجوية في الليل والنهار بدقة عالية ومراقبة الحدود والشريط الساحلي مع القدرة على الهبوط والإقلاع بشكل تقليدي من المدرج.

وكانت القوة البحرية التابعة للجيش الايراني، اعلنت يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 ان منظوماتها الاستشرافية والاستخبارية وخاصة طائراتها المسيرة، قامت بتتبع ورصد حركة حاملة الطائرات الامريكية "ايزنهاور" في خليج عدن وبحر عمان.

وجاء في البيان الصادر عن سلاح البحر الايراني، ان القوات المنتسبة اليه تمكنت من خلال تبادل المعلومات مع القوة البحرية بالحرس الثوري الايراني، وفي ضوء استشرافها التام على مضيع هرمز، من تتبع هذا الاسطول البحري ورصده تحركاته داخل المنطقة.

ووفقا لهذا التقرير وفي ضوء تصريحات القادة العسكريين والمسؤولين رفيعي المستوى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن تواجد حاملة الطائرات الامريكية أيزنهاور، اذ لا يؤدي الى اي تغيير (ايجابي) في الوضع الامني للمنطقة، بل يسبب التوتر وانعدام الأمن الاقليميين؛ ذلك ان دول المنطقة قادرة بنفسها على ضمان أمنها دون تدخلات الاجانب، وعليه فانه لا داعي للوجود الامريكي في المنطقة.