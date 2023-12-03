المتطرف "أفيغدور ليبرمان" يبرر جرائم الاحتلال

العالم- الاحتلال

جاء ذلك في تصريح يسعى لتبرير جرائم الاحتلال المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي أسفرت عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين.

وبرر اليميني المتطرف تصريحاته، بحجة أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تحظى بدعم ساحق من أهالي قطاع غزة، زاعما أن مشاهد التضامن الشعبي التي ظهرت في مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين أثناء الهدنة المؤقتة تشهد على ذلك.



تأتي تصريحات عضو الكنيست المتطرف التي تبرر جرائم الاحتلال بحق المدنيين، في ظل تواصل العدوان الوحشي على مختلف مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء نحو 700 شهيد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وصباح الجمعة الماضي، استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة بعد انهيار الهدنة الإنسانية المؤقتة التي دخلت حيز التنفيذ في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عقب مفاوضات طويلة بوساطة قطرية ومصرية.