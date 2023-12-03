الجيش الأمريكي: اسقطنا عدة مسيرات بعد هجمات استهدفت سفن شحن في البحر الأحمر

العالم-الامريكيتان

وادعت "سنتكوم" في بيان لها على منصة "إكس": "وقعت اليوم 4 هجمات على 3 سفن تجارية منفصلة تعمل في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر"، مشيرة إلى أن هذه السفن الثلاث ترتبط بـ 14 دولة منفصلة.

وأضاف البيان، أن المدمرة "Arleigh-Burke Class USS CARNEY" استجابت لنداءات الاستغاثة من السفن، وقدمت المساعدة.

وتابع: "في حوالي الساعة 9:15 صباحا بتوقيت صنعاء، اكتشفت السفينة CARNEY هجوما صاروخيا باليستيا مضادا للسفن، تم إطلاقه من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه السفينة M/V UNITY EXPLORER، مما أثر على المنطقة المجاورة للسفينة"، حسب تعبيرها.

وقالت "سنتكوم" إن: "UNITY EXPLORER هي سفينة شحن ترفع علم جزر البهاما، وتمتلكها وتديرها المملكة المتحدة، ويعمل بها بحارة من دولتين. وكانت السفينة كارني تقوم بدورية في البحر الأحمر واكتشفت الهجوم على سفينة UNITY EXPLORER".

وزعمت: "في حوالي الساعة 12 ظهرا، وأثناء وجودها في المياه الدولية، تصدت المدمرة CARNEY لطائرة بدون طيار أُطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وأسقطتها. وكانت الطائرة بدون طيار متجهة نحو المدمرة رغم أن هدفها المحدد غير واضح. لا يمكننا في الوقت الحالي تقييم ما إذا كانت CARNEY هدفا للطائرات بدون طيار. ولم تقع أضرار بالسفينة الأمريكية أو إصابات بين أفرادها".