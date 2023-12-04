قصف مدفعي اسرائيلي على عدة بلدات جنوبي لبنان

العالم - لبنان

وطال القصف بلدات عيتا الشعب ومروحين ويارون وميس الجبل، وسط تحليق مكثف وعلى علو منخفض لطائرة استطلاع معادية فوق منطقة راشيا والسفوح الغربية لجبل الشيخ، وصولا الى دير العشاير على الحدود اللبنانية - السورية.

يذكر أن مدفعية الاحتلال، استهدفت الليلة الماضية، أطراف بلدات الخيام وراميا وبيت ليف وعيتا الشعب ورميش.

من جهتها، اعنلت مصادر اعلامية عبرية انه وبحسب تقرير جيش الاحتلال الصهيوني، فقد أصيب 3 جنود صهاينة إثر قصف مدفعي شنه حزب الله يوم امس الاحد، على مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة شتولا.