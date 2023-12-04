مسيرات صنعاء تستهدف سفن اسرائيلية وتخرج ميناء ايلات عن الخدمة

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، أن القوات البحرية اليمنية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، موضحا أن السفينة الأولى استهدفت بصاروخ بحري، والثانية بطائرة مسيرة بحرية.

واصاف العميد سريع أن قوات صنعاء مستمرّة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مجدداً تحذيره لكل السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإلاسرائيليين من أنها سوف تصبح هدفاً مشروعاً في حال مخالفتها لقرار منع المرور من البحر الأحمر.

فيما تحدث موقع إسرائيلي عن مهاجمة صنعاء لسفينتين، وقال ان إحداهما مملوكة جزئياً لرجل أعمال إسرائيلي، وقد تعرّضت لأضرار، والثانية سفينة بريطانية تعرّضت لأضرار بالغة جراء هجوم بصاروخ كروز وطائرات مسيّرة.

ورغم اعتراف تل ابيب بتضرر السفينتين، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من اليمن صوب المدمرة الأميركية كارني وسفن تجارية بالبحر الأحمر، وأن المدمرة كارني استجابت لنداء استغاثة من سفينة تجارية، مؤكدة أنها نجحت في التصدي لمسيرات وصواريخ أطلقت من اليمن.

في سياق متصل، قالت وسائل إعلام عبرية إن ميناء ايلات بدأَ بتسريح عماله بعد أن تضرر بشكل كبير جراء الهجمات اليمنية على الميناء والسفن المتجهة اليه.

وقال مدير الميناء جدعون غلبار إن التهديد الحوثي أثر بشكل كبير على جميع السفن الإسرائيلية سواء تلك التي تمر في البحر المتوسط أو المتجهة الى ميناء ايلات، وأضاف أن جميع السفن القادمة من الشرق البعيد مثل اليابان والهند والصين توقفت، كما أن الشركات الإسرائيلية غيّرت وجهتها البحرية، واستبدلت ميناء ايلات بميناء حيفا واشدود.

