ما وراء استقالة مسؤول اسرائيلي كبير من وزارة بن غفير

وقال مراسلنا ان هذا المسؤول المستقيل اعتبر عملية توزيع السلاح هذه لا تهدف الى حماية المستوطنين على انفسهم، بل تهدف الى تحويل هؤلاء الى ميليشيات تخريبية تعمل لصالح بن غفير.

واوضح ان الصحافة الاسرائيلية سلطت الضوء بشكل كبير جداً على الخلافات داخل الكابنيت الحربي ما بين وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت وما بين رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، وقالت ان غالانت يتم التعاون معه في الفترة الاخيرة وكأنه غير موجود، وان نتنياهو يتخذ القرارات بدون ان يعود اليه، ووصل الامر الى منع غالانت من الدخول الى مكتبه في وزارة الحرب.

ولفت الى ان هناك تسريب تصريح لرئيس جهاز الشاباك الاسرائيلي قال فيه بان هذا الجهاز يستعد للقيام بعمليات اغتيال ضد قادة حركة حماس في لبنان وقطر وتركيا.

واعتبر مراسلنا ان الصحافة الاسرائيلية كشفت النقاب عن التسريب قد يكون المقصود به الضغط على قادة المقاومة الفلسطينية المتواجدين في الدول المحيطة من اجل ان يقبلوا بالشروط الاسرائيلية للعودة الى اهدافها.



تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..