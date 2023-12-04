فيديو خاص: كم اصبح عدد شهداء الضفة بعد الطوفان؟

العالم - فلسطين

وقالت مراسلتنا: قبل قليل اعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء عملية طوفان الاقصى الى 257 شهيدا بعد ارتقاء شهيد في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة عصر اليوم.

وتابعت مراسلتنا: مازالت قوات الاحتلال متواجدة في المخيم بعد ان اقتحمته بآليات عسكرية كبيرة، فيما بلغ عدد الاصابات برصاص الاحتلال بين الفلسطينيين 22 حالة.

واضافت: كان هناك اقتحام ايضا لبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة الملاصقة لمخيم قلنديا، وشهدت اشتباكات ومواجهات عنيفة.

واشارت مراسلة قناة العالم الى ان الاحتلال يبرر اقتحاماته بانه يريد القضاء على المقاومة في الضفة الغربية رغم ان مخيم قلنديا وكفرعقب تابعان لبلدية القدس الاحتلالية، لكنه لا يريد اي مظاهر للمقاومة في عموم الضفة الغربية.

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