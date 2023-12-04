فيديو خاص: موقف العصائب وحزب الله بعد استهداف النجباء

العالم - العراق

وقال مدير مكتب قناة العالم في بغداد: فور العدوان الاميركي السافر وانتهاك السيادة العراقية صدرت ردود فعل غاضبة من كافة القوى والاحزاب والشخصيات السياسية العراقية المنددة والمستنكرة لهذا العدوان، معتبرين انه يكشف زيف المزاعم الاميركية بان لديها قوات استشارية في الاراضي العراقية وانها قوات قتالية يقينا، بل عدوانية وتعمل ضد استقرار وامن العراق، وليس لدعم استقرار العراق.

واضاف مراسل العالم ان هناك ردود فعل صدرت من القوى السياسية والمقاومة الاسلامية، حيث اصدرت عصائب اهل الحق بيانا بهذا الخصوص، واكدت وقوفها الى جانب حركة النجباء التي ينتمي اليها الشهداء الخمسة واصرت على انها مناضية في استهداف القوات الاميركية فى الاراضي العراقية.

وتابع: كذلك اصدرت كتائب حزب الله بيانا مماثلا ادانت فيه العدوان الاميركي على عناصر الحشد الشعبي في كركوك واكدت وقوفها الى جانب حركة النجباء والاستمرار في استهداف القوات الاميركية على الاراضي العراقية.

واشار مدير مكتب العالم الى ان هذه القوى السياسية وحركات المقاومة دعت الحكومة العراقية الى التحرك فورا لانهاء الوجود الاميركي في العراق تنفيذا لقرار البرلمان العراقي الذي يلزم الحكومة بانهاء الوجود الاميركي على الاراضي العراقية.

واشار الى ان ردة فعل الشارع العراقي ايضا كانت غاضبة من خلال المشاركة الواسعة في تشييع الشهداء صباحا في شارع فلسطين ونقلهم من بعد الى النجف الاشرف، حيث اقيمت الصلاة على جنازئهم من قبل ممثل قائد الثورة الاسلامية في النجف الاشرف.