بالفيديو.. الاحتلال يقتحم مدينة جنين مجددا

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، اقتحمت أكثر من 50 مركبة عسكرية إسرائيلية، ترافقها أربع جرافات، المدينة من شارع جنين– الناصرة، وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأضافت الوكالة الى أن الاقتحام تزامن مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة، فيما انتشر قناصة الاحتلال على أسطح عدد من المنازل والبنايات، مشيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء مدينة جنين ومخيمها.

وانتشرت قوات الاحتلال أيضا في محيط مستشفى جنين وحي الزهراء ودوار الداخلية وأطراف المخيم.

وفور عملية الاقتحام، باشرت جرافات الاحتلال بعملية تدمير للبنية التحتية في محيط مسجد طوالبة، وحي الزهراء، والطرق المؤدية للمخيم، وسط اندلاع مواجهات وصفت بـ "العنيفة" في محيط دوار السينما والداخلية وشارع الناصرة وحي البساتين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات الى محيط مستشفى الأمل ونشرت قناصة في محيط المستشفى، وأوقفت سيارات الاسعاف وفتشتها، ونفذت حملة مداهمات كبيرة للمنازل الواقعة في اطراف المخيم.