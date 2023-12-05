شاهد.. الاحتلال يسعى لابعاد غزة عن العالم بقطع الانترنت والاتصالات

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان بقطع الاتصالات والانترنت لم يكن هناك تواصل بين سيارات الاسعاف والمصابين ومن خارج قطاع غزة. مشيرا الى ان هذا القطع يأتي في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة للتضيق على سكان قطاع غزة ومنع نقل الصورة الحقيقة من داخل غزة لخارج العالم.

واشار مراسلنا ان ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار جرائم ومجازر الاحتلال في محافظة خان يونس وحي الشجاعية شرق مدينة غزة ويتركز فيم القصف وتتقدم الاليات الاحتلال في تلك المناطق ، لافتا ان الاحتلال يزعم ان تقدمه يهدف لوقف حالة المقاومة لكنه بتقدم دبابته يواصل القصف بالصواريخ.

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