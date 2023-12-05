في اليوم الـ60.. القسام تستهدف تل أبيب وميناءها بالصواريخ

العالم - فلسطين

وتحدّث الإعلام الإسرائيلي عن إصابة شخص في منطقة الوسط في "تل أبيب" من جراء الرشقة الصاروخية، إضافة إلى سقوط صواريخ المقاومة على مبنى في "تل أبيب" ومينائها.

كذلك، استهدفت كتائب القسام موقع "كيسوفيم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم، إلى جانب مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بوقوع إصابتين في إثر سقوط صاروخ في عسقلان، إضافة إلى دمار واسع في إحدى الشقق في المبنى الذي تضرّر في الرشقة الصاروخية على المدينة.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف التحشدات العسكرية في "نيريم" و"نير عوز" بالصواريخ وقذائف الهاون.

ويأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الفلسطينية تصدّيها لتوغّل الدبابات والآليات الإسرائيلية على عدة محاور في قطاع غزة، حيث يواجه الاحتلال مقاومةً ضاريةً تعوّق تقدّمه وتكبّده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

واستهدفت كتائب القسام دبابتين إسرائيليتن وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" في محاور التقدّم شرقي مدينة خان يونس.

وأعلنت الكتائب أنّ مقاوميها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، وحقّقوا إصابة مباشرة.

كذلك، نجح مقاومو القسام في قنص 6 جنود إسرائيليين ببنادق "الغول" القسامية في منطقة الزنة في المحور نفسه، وأصابوهم إصابات محقّقة.