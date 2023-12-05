16248 شهيداً وقرابة 44 ألف جريح في العدوان المستمر على غزة

العالم -فلسطین

وبذلك يرتفع عدد الشهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 16.248 شهيداً, بينهم 7112 طفل, و4885 امرأة، فيما بلغ عدد الشهداء من الطواقم الطبية 286 ما بين طبيب وممرض ومسعف, واستشهد 32 من رجال الدفاع المدني, اضافة الى 81 صحفيّاً.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، خلال مؤتمر صحفي، في الشهر الثاني من العدوان المستمر على قطاع غزة, إنّ عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال المجرم بلغت 1550 مجزرة منذ بدء الحرب الوحشية, فيما زادت عدد الإصابات عن 43.616 مصاب، أكثر من 75% منهم من النساء والأطفال، فضلاً عن عدد المفقودين ما بين تحت الأنقاض أو أنّ مصيرهم مجهول الى اكثر من 7600 مفقود .

وبلغت عدد المقرات الحكومية المدمرة 121 مقراً حكومياً، فيما بلغ عدد المدارس التي اخرجت عن الخدمة 275 مدرسة تعرضت للتدمير الجزئي و69 مدرسة للتدمير الكلي. فيما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً 100 مسجداً، و192 مسجداً دمرته قوات الاحتلال بشكل جزئي فضلاً عن استهداف 3 كنائس.

وبيّن القدرة أنّ طائرات الاحتلال الاسرائيلية ألقت على قطاع غزة خلال العدوان أكثر من 50000 طن من المتفجرات على منازل المواطنين المدنيين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية, حولها هذا القصف المدمر الى رماد.

وحمّل القدرة مطالبة المجتمع الدولي كامل المسؤولية عن الدعم المطلق الذي يمنحه للاحتلال لمواصلة قتل آلاف المدنيين وخاصة من الأطفال والنساء.

وحذّر كل دول العالم الحر والمنظمات الدولية والعالمية من وقوع كارثة إنسانية يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين، من خلال تدمير أكثر 61% من المنازل والوحدات السَّكنية في قطاع غزة.

وأشار الى تدمير الاحتلال 305,000 وحدة سكنية ضمن حرب الإبادة الجماعية الشاملة, منها 52,000 وحدة سكنية دمرها تدميراً كلياً، و253,000 وحدة سكنية دمّرها جزئياً.