بيان سعودي قطري يؤكد ضرورة وضع حد لانتهاكات إسرائيل

العالم - السعودية

وصدر البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي لقطر، وانعقاد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري، وشدد على "ضرورة وضع حد لانتهاكات إسرائيل وإيقاف التهجير القسري للفلسطينيين، وعلى تكثيف الجهود لتسوية شاملة وفقا لمبدأ حل الدولتين".

وأكد البيان المشترك على "تعزيز التعاون الأمني بما يسهم بدعم استقرار المنطقة، والسعي بكل جدية لتوسيع التعاون الثنائي بما يحقق للبلدين نهضة مستقبلية"، مشيرا "لتعزيز الشراكات الاقتصادية لتنويع وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".

وشدد البيان في الشأن السوري، على "أهمية إيجاد حل عادل وشامل للأزمة السورية". أما في الشأن الإيراني، فدعا "طهران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

هذا وأكد البيان حول تطورات الأوضاع في السودان، على "أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بوقف إطلاق النار"، مضيفا حول الشأن اليمني، "دعم السعودية وقطر الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحل سياسي شامل باليمن".

وأشار البيان السعودي القطري إلى "أهمية تسوية الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية".

كما ذكر البيان أنه "تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات البنوك المركزية والشباب والرياضة بين السعودية وقطر، وإقامة شراكة استراتيجية بين وزارة الإعلام السعودية ومؤسسة قطر للإعلام". وفي الشأن الأمني والعسكري، نوه البيان "بأهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى توطيد التعاون في مجالات التدريب والابتعاث العسكري، وتبادل الخبرات وبناء شراكات في المجالات الأمنية والعسكرية".