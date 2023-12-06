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عبد اللهيان ولافروف يبحثان الوضع في قطاع غزّة

عبد اللهيان ولافروف يبحثان الوضع في قطاع غزّة
الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

علنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وبحثا الوضع في قطاع غزّة.

العالم - إیران

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "بحث الوزيران عددا من المواضيع الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وآفاق استئناف تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة لحل الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، فضلا عن بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وذكر البيان أن الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، "وتم التأكيد على الالتزام المتبادل بمواصلة تعزيز العلاقات الودية الروسية الإيرانية، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الوثيقة".

وأكدت الوزارة في بيانها أن "توقيع وزيري الخارجية على الإعلان الروسي-الإيراني بشأن سبل ووسائل مواجهة الآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية وتخفيفها والتعويض عنها كان دليلا على استعداد البلدين لتكثيف تنسيق الجهود للتغلب على ضغوط العقوبات غير القانونية".

وكان الوزيران قد اجتمعا في إطار زيارة عبد اللهيان لموسكو للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول بحر قزوين (روسيا، إيران، كازاخستان، أذربيجان، تركمانستان).

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