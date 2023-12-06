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وزير حرب الاحتلال يعترف بدفع أثمان باهظة منذ بدء العدوان على غزة

وزير حرب الاحتلال يعترف بدفع أثمان باهظة منذ بدء العدوان على غزة
الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

أقر وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت بدفع "أثمان باهظة جدا" منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

العالم-فلسطين

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مساء الثلاثاء، جمعه برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس.

ومعلقا على استئناف العدوان على غزة بعد انتهاء الهدنة، قال غالانت: "للأسف، للحرب أيضا أثمان، وهي باهظة، باهظة جدا".

وتابع أنه يعرف العديد من الضباط الذين قُتلوا في غزة بشكل شخصي "كقادة أو كأبناء.. وأقول لهم وللعائلات: هناك طريقة واحدة لتبرير التضحية، وهي ضرب حماس وإعادة المختطفين".

وأضاف غالانت: "كل يوم وكل ليلة، يتواجد جنود الجيش والوحدات الخاصة والشاباك (جهاز الأمن العام) في كل مكان يمكن أن يكون فيه أسرى".

وحسب وسائل إعلام عبرية، لا يزال يوجد 136 إسرائيليا محتجزا لدى "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، بعد إطلاق سراح 84 طفلا وامرأة إسرائيليين، إضافة إلى 24 أجنبيا خلال الهدنة.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الواحد والستين على التوالي -من ضمنها سبعة أيام كهدنة إنسانية- وتقصف طائراته الأبراج والبنايات السكنية وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع الغذاء والماء والوقود والدواء، ما أدى لاستشهاد أكثر من 16 ألف و 284 شهيدا، بينهم 7112 طفلا، وأكثر من 4885 امرأة، إضافة إلى أكثر من 43 ألفا و 616 جريحا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

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