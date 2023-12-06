الصحة العالمية: غزة أصبحت من أخطر الأماكن في العالم

العالم _ خاص بالعالم

ميدانياً استشهد العشرات واصيب المئات في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ومدرسة تؤوي النازحين في حين استشهد عدد من الفلسطينيين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في شارع النفق بمدينة غزة.

وفي خانيونس استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم اطفال جراء قصف الاحتلال منزلاً في منطقة معن ومدرسة تؤوي نازحين قرب دوار بني سهيلا وسط توقعات بارتفاع اعداد الشهداء والجرحى في ظل مواصلة طيران الاحتلال قصف بلدات عبسان وبني سهيلا والقرارة ومناطق اخرى في خانيونس.

وذكرت مصادر صحفية أنّ قصفا عنيفا من قبل زوارق الاحتلال استهدف الشريط الساحلي لمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

هذا واكدت منظمة الصحة العالمية في احدث بيان لها أنّ الوضع في قطاع غزة يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية، مضيفةً أنّ الوضع يزداد سوءاً كل ساعة، ويتكثّف القصف في كل مكان.

واشارت إلى أنّ القصف والخسائر غير المبررة في الأرواح يجب أن يتوقّفا الآن، وأنّ هناك حاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

بدورها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا إنّ قطاع غزة بأكمله أصبح من أخطر الأماكن في العالم ولا توجد منطقة آمنة فيه، فيما قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة إنّ مستشفى كمال عدوان أصبحت دون وقود والاحتلال يطلق النار على كل من يتحرّك داخله و يحصاره على بعد كيلومتر واحد من كل اتجاه.

من جانبه قال المدير الطبي بمستشفى شهداء الأقصى إنّ المواد الطبية والوقود في المستشفى على وشك النفاد والأمراض مثل الالتهابات الرئوية والطفح الجلدي بدأت تنتشر بين النازحين.

واشار الى استشهاد بعض المرضى في قسم الطوارئ بسبب نقص غرف العناية المركّزة.