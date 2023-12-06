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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 06-12-2023

الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 06-12-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 05-12-2023

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