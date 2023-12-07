"رسل الحقيقة" لقاء تضامني دعما للصحفيين المستهدفين في غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وأكد المشاركون في اللقاء أن الرواية الفلسطينية انتصرت على الروايتين الأميركية والإسرائيلية الكاذبتين، وأن الملحمة الإعلامية لا تقل أهمية عن الملحمة العسكرية في تحقيق الانتصار.

وفي كلمته باللقاء قال أمين عام اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الشيخ علي كريميان إن: عمليات قتل الشهداء والزملاء الإعلاميين في غزة وجنوب لبنان هو خرق للقوانين الدولية بأيادي الكيان الصهيوني، وسوف تتم الملاحقة القانونية والجنائية، بالرغم من أننا لا نرى أملا في ذلك بسبب التواطؤ الواضح.

وفي حديث لمراسل قناة العالم قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس في بيروت غازي حمد إن: ما يجري على الأرض يثبت بشكل واضح وفاضح أن هذا العدد الكبير من الصحفيين الذين استشهدوا على يد قوات الاحتلال بشكل متعمد، معناه أن دولة الاحتلال تريد أن تسكت كل الأصوات، ولا تريد أن توصل الصوت والصورة إلى العالم.

وفي كلمته بالمراسم قال مدير عام قناة المنار إبراهيم فرحات: نجحت المقاومة الفلسطينية وإعلامها العسكري في تقديم الصورة من الميدان، والتي تثبت مدى قدرتها على المواجهة، في ظل خوف جحافل الاحتلال.

وقال المستشار الثقافي الإيراني في لبنان كميل باقري لمراسلنا: في الحقيقة ما تقومون به أنتم وسائل الإعلام هو جهاد حقيقي وليس جهاد افتراضي، باللغة الحقيقية هو جهاد وهو جهاد تبيين.

من جانبه قال معاون المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أحمد نوروزي لمراسل العالم: بالرغم من التعتيم الإعلامي في الدول الأوروبية والأميركية فقد استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي أن توصل صورها للرأي العام هناك، ورأينا نتيجة ذلك من خلال المظاهرات المناهضة للكيان الصهيوني.

وتخلل اللقاء التضامني عرضا لمشهدية رمزية لبعض الصحفيين تضامنا مع زملائهم في قطاع غزة ولتقرير عن أبرز الصعوبات التي اعترضتهم خلال تغطيتهم الميدانية بمعركة طوفان الأقصى.

وجاء اللقاء التضامني الذي نظمه اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ليؤكد بأن إعلام محور المقاومة صامد ولن يتراجع قيد أنملة عن إكمال مسيرته الإعلامية في معركة طوفان الأقصى مهما بلغت وعظمت التضحيات.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..