شرطة الاحتلال تعتدي على يهود مناهضين للصهيونية

العالم- الاحتلال

في سياق آخر شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس حملة مداهمات واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، ضمن جرائمها الانتقامية، وسط مواجهات واشتباكات، مركزة على اعتقال الأسرى المحررين والنخب الفلسطينية.

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام"في نابلس، أصيب أربعة مواطنين واعتقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأفاد مصدر محلي أن قوات خاصة تسللت إلى البلدة القديمة من نابلس، وتبعتها تعزيزات إضافية وحاصرت منزلا في حارة الحيلة، وسط إطلاق نار كثيف.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان وهم: جلال عويجان ومعن ابو لاوي وخليل زكريا قبل انسحابها من المنطقة.

وأفادت مصادر طبية بنقل إصابتين بالرصاص الحي إلى مستشفيات المدينة، إلى جانب إصابتين بشظايا الرصاص.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين بينهم ثلاثة عمال من قطاع غزة في بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اعتقلت اسامة ربحي ابو شعيرة (40 عاما) من مخيم العزة، ومحمد رافت ابو سرور (23 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة عمال من قطاع غزة، في مخيم الدهيشة جنوبا .

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية الاربعاء، شقيقين خلال اقتحامها بلدة ترقوميا غرب الخليل، كما داهمت عددا من المنازل والمحال التجارية خلال اقتحامها مدينة الخليل.