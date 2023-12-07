"الأورومتوسطي" يدعو إلى تحرك دولي لإنقاذ حياة النازحين شمال غزة

العالم - فلسطين

وتلقى "المرصد" مناشدات من نازحين في مدرسة "خليفة بن زايد" التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تفيد بحصارهم من دبابات وآليات عسكرية لجيش الإحتلال وتمنع خروجهم إلى مكان آمن.

وقال النازحون للمرصد "إن عددهم بالآلاف ويتعرضون إلى قصف مدفعي مكثف في محيط المدرسة، ما أوقع شهداء أجبروا على دفنهم في ساحة المدرسة، في وقت أصيب العشرات بجروح ويتعرضون للموت تباعًا بفعل النزيف وافتقادهم لأي رعاية طبية".

وذكر النازحون أنهم يفتقدون لأي كميات من الماء الصالح للشرب أو الطعام، والأطفال وكبار السن والمرضى منهم مهددون بالموت داخل المدرسة جوعا وعطشا في ظل أوضاع إنسانية كارثية.

وطالب الأورومتوسطي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إضافة إلى إدارة وكالة أونروا التي تدير المدرسة المحاصرة، بتحمل مسئولياتهم في التحرك العاجل لإنقاذ النازحين وتوفير ممر آمن لخروجهم على وجه السرعة قبل فوات الأوان.