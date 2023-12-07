آخر تطورات الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى تكثيف الاحتلال الاسرائيلي اليوم من قصفه في الجنوب اللبناني، وكان هنالك تطور نوعي من خلال الاهداف التي استهدفها في الغارات الإسرائيلية التي تمت على بلده كونين التي تبعد نسبيا عن الشريط الحدودي المحتل الواقع خلف مدينة بنت جبيل لجهة الغرب والجنوب وبلدة السلطانية الواقعة على بعد اكثر من 15 كيلو متر من اقرب نقطة من الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ولفت مراسلنا إلى أن القصف الاسرائيلي ما زال مستمرا على اطراف روب 30 وبني حيان، وكان لا زال يتقطع على حرش بلدة كونين والتي تعرضت الى غارات مكثفة، كما وقع القصف على خراج بلدة عيناتا وهناك بعض الصواريخ التي وقعت في منطقة الزلاقه في بلدة السلطانية التي لم ينفجر الصاروخ فيها، ولا نعلم عما اذا كان ذلك رسالة ام انه غير فعال على الارض.

كما ان الغارة الاسرائيليه التي نفذها الاحتلال الاسرائيلي على بلدة كونين طالات احد المخازن، وشهد محيط بلدة الناقورة وجبل اللبّونة جنوب لبنان، قصفا مدفعيا إسرائيليا.ف على بلده عما اذا كان ذلك رساله ام انه بالفعل غير فعال على الارض كما ان الغاره خازنكما قال مراسلنا تعرّضت أطراف حولا ومركبا وأطراف بلدات علما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وأطراف مجدل سلم لقصف مدفعي "اسرائيلي" صباح اليوم.تمّ



واستهدف القصف المدفعي "الاسرائيلي" أيضاً وادي السلوقي، بعد إطلاق صفارات الإنذار في مستعمرة مرغليوت وثكنة راميم في وادي هونين.

كما سجل صباح اليوم، تحليق للطيران الاستطلاعي "الاسرائيلي" فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى الساحل البحري جنوبا.

في المقابل، أعلنت المقاومة في جنوب لبنان، انها استهدفت عند الساعة 7:00 من صباح يوم ‏الخميس موقع المرج وحرج راميم (قرية كونين اللبنانية المحتلة)؛ ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة". واستهدفت عند الساعة 11:00 موقع معيان باروخ بالأسلحة المناسبة وتمت اصابته إصابة ‏مباشرة". كما استهدفت موقع المرج (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

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