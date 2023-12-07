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السفير الإيراني لدى موسكو:

30 بالمائة زيادة بالصادرات الإيرانية إلى روسيا خلال 9 أشهر

30 بالمائة زيادة بالصادرات الإيرانية إلى روسيا خلال 9 أشهر
الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى موسكو كاظم جلالي إن صادرات إيران إلى روسيا ازدادت بنسبة 30 بالمائة خلال 9 أشهر.

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وفي حديث إعلامي اعتبر جلالي أن هذه الكمية من الصادارت الإيرانية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، فيما أشار إلى تناقص حجم الواردات الإيرانية من روسيا خلال الفترة ذاتها.

وأضاف أن: معظم التجارة بين البلدين تركزت في الماضي على المحاصيل الزراعية والبستنة، لكننا نشهد اليوم تصدير منتجات تكنولوجية مختلفة.

وأشار إلى التعاون بين إيران وروسيا في مجال التوربينات والمستلزمات الطبية والصحية والشوكولا والحلويات وصناعة الحقائب والأحذية والملابس والأثاث، قائلا: إننا نشاهد اليوم بعض المنتجات الإيرانية بما فيها الشوكولا والحلويات والمستلزمات الصحية معروضة في المحال التجارية الروسية.

وأعرب عن تفاؤله إزاء مستقبل التعاون بين البلدين في مجال السيارات وقطع الغيار معتبرا هذا الحقل بأنه أحد المجالات الجادة للتعاون الثنائي.

وأوضح سفير إيران لدى روسيا أن إيران وروسيا يعملان في مجال صناعة المحركات المتطورة للسيارات.

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