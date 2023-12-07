بالفيديو..استقالة رؤساء احزاب اسرائيلية للمطالبة بمحاسبة نتنياهو

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واضاف مراسلنا انه وفق المصادر الامنية تم تفجير النفق الذي كان يتواجد به نجل آيزنكوت هو عضو بارز في فرقة الكوماندز.

وفي سياق اخر قال ان المصادر الامنية والعبرية ذكرت ان حركة المقاومة الاسلامية حماس وعلى الرغم من الحرب الواسعة لازالت تتحكم في مجريات الامور في هذه المعركة . وان كثير من الساسة السابقين وجنرالات الاحتياط المتقاعيدين ورد على السنتهم انه على الرغم من كل الامكانيات وتوسع هذه العمليات الحربية باتجاه قطاع غزة الا انه لازال هناك تحكم في المعركة من قبل حركة المقاومة الاسلامية بشكل خاص وفصائل المقاومة،مشيرين الى ارتفاع اعداد قتلى جنود الاحتلال حتى وصل الى 91 قتيل من جنود وضباط خلال المعارك البرية داخل غزة منذ الثلاثاء 31 اكتوبر.

وتابع ان ذلك ياتي بالاضافة الى الاستقالات داخل كيان الاحتلال بداية من استقالة رئيسة "حزب العمل الاسرائيلي" وعلى الرغم انه حزب متهالك لكن رئيسة الحزب قدمت الاستقالة بمؤتمر صحفي ودعت الجميع وخاصة معسكر اليسار برئاسة يائير لابيد الى الاستقالة الجماعية حتى يكون هناك محاسبة فعلية لكل من يشارك في هذه العملية وتحديدا رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو.

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