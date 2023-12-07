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حزب الله لبنان يستهدف مواقع لجيش الاحتلال ويحقق إصابات مباشرة

حزب الله لبنان يستهدف مواقع لجيش الاحتلال ويحقق إصابات مباشرة
الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، أن “مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع (جل العلام) العسكري بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة”.

العالم _ لبنان

وأعلن الحزب خلال الأيام الماضية، استهداف الموقع المذكور، الذي يقع مقابل بلدة الناقورة اللبنانية، مرات عديدة.

وأكد الحزب كذلك استهداف “تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا (قرية ‏طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة”.

وقال الحزب إن مجاهديه استهدفوا موقع الجرداح بالأسلحة المناسبة، ‏وحققوا إصابات مباشرة.

ونعى “حزب الله” في بيان منفصل آخر، اليوم الخميس “الشهيد المجاهد عماد محمد الرشعيني، من مدينة الهرمل في البقاع، والذي ارتقى في أثناء قيامه بواجبه الجهادي”.

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