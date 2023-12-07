حزب الله لبنان يستهدف مواقع لجيش الاحتلال ويحقق إصابات مباشرة

العالم _ لبنان
وأعلن الحزب خلال الأيام الماضية، استهداف الموقع المذكور، الذي يقع مقابل بلدة الناقورة اللبنانية، مرات عديدة.
وأكد الحزب كذلك استهداف “تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة”.
وقال الحزب إن مجاهديه استهدفوا موقع الجرداح بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة.
ونعى “حزب الله” في بيان منفصل آخر، اليوم الخميس “الشهيد المجاهد عماد محمد الرشعيني، من مدينة الهرمل في البقاع، والذي ارتقى في أثناء قيامه بواجبه الجهادي”.