العالم _ قطر

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الخميس، من "المساعي الصهيونية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

وأكدت أن "من شأن هذه الخطوات الاستفزازية زيادة حالة الاحتقان وتوسيع دائرة العنف في المنطقة".

كما شددت على ضرورة "احترام كيان الاحتلال الإسرائيلي للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف كل الخطوات التي تستهدف تغيير هذا الوضع، وأهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية المقدسات".

وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بتحرك عاجل "لإلزام الكيان بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف تعدياتها على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق والمقدسات الإسلامية والمسيحية".