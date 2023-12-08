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أحزان غزة تغير ملامح العيد في الكنيسة الإنجيلية في بيت لحم + فيديو

الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

ألغت الكنيسة الإنجيلية "اللوثرية" التاريخية في مدينة بيت لحم شمال الضفة الغربية، فرحة عيد الميلاد لهذا العام، في خطوة تضامنية مع معاناة أهالي غزة.

العالم - فلسطين

وأعدت الكنيسة زينة مختلفة هذا العام لعيد الميلاد بنصب تذكاري لأنقاض المباني المنهارة في قطاع غزة بدلا من شجرة عيد الميلاد، استنكارا لهجمات الاحتلال الصهيوني على غزة.

وفي الوقت الذي تزين فيه شوارع العالم بألوان زاهية وتضاء المدن خلال احتفالات عيد الميلاد، امتنعت الكنائس في فلسطين عن الأنشطة الاحتفالية، حيث اقتصرت احتفالات عيد الميلاد على الصلوات والطقوس الدينية.

وأعلنت البلديات والكنائس في بيت لحم ورام الله الشهر الماضي، إلغاء احتفالات عيد الميلاد في الضفة الغربية تضامنا مع غزة.

ودعا أساقفة الكنائس المسيحية في القدس جميع الرعايا المسيحيين إلى تقييد الاحتفالات وجمع التبرعات بدلا من ذلك لضحايا غزة.

وقال قس كنيسة الميلاد الإنجيلية اللوثرية التاريخية في بيت لحم، منذر إسحاق "بينما تُرتكب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة، لا يمكننا الاحتفال بميلاد يسوع المسيح هذا العام بأي شكل من الأشكال. لا نشعر بالرغبة في الاحتفال".

وهكذا، بدلا من تزيين شجرة عيد الميلاد هذا العام، اختارت الكنيسة زخرفة مصنوعة من الأنقاض ترمز إلى الدمار في غزة.

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