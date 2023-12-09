كاميرا العالم ترصد آثار قصف الإحتلال لمنزل عائلة سلمان وسط غزة

العالم – خاص بالعالم

وقالت مراسلة العالم في قطاع غزة بأن قصف المنزل المكون من 4 طوابق أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين جلهم من النساء والأطفال.

وأوضحت مراسلتنا انه استشهد في هذا المنزل سبعة من افراد العائله بينما لا زال هناك عدد كبير من العائلة تحت الركام كما تضررت البيوت المنازل المجاورة لهذا المنزل المدمر كما استشهد عدد من الجيران واصيب عدد كبير من الموجودين بجانب هذه المنازل المتلاصقة في مدينه دير البلح.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدت إلى استشهاد نحو 18 ألف شهيد وإصابة نحو 47 ألف مواطن 70% منهم من الأطفال والنساء.

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