طالبات مدارس أهواز يتظاهرن دعما لاهالي غزة

العالم – خاص بالعالم

الطالبات والمدرّسات الاهوازيات لم يقفن مكتوفات الايدي امام ما يحدث في غزة من جرائم بحق المدنيين الأبرياء.

نظمت مدارس الاهواز في جنوب غربي ايران بمدرسيها وطالباتها تجمعا واسعا لدعم الشعب الفلسطيني وأهالي غزة المقاومين امام الغارات الجوية التي تشنها طائرات كيان الاحتلال الصهيوني القاتل للاطفال.

وقالت أحد الطالبات:"نحن كطالبات مجتمعات هنا لنعلن تضامننا وتعاطفنا مع الطالبات وأخواتنا في غزة وندين العمل الاجرامي الاسرائيلي مصاص الدماء للأطفال".

اعلنت الطالبات عن تضامنهن وتعاطفهن مع اخواتهن الطالبات الفلسطينيات وباقي فئات هذا الشعب المسلم.

من خلال هذه الوقفة التضامنية الطالبات عبرن عن سخطهن الشديد واستنكارهن للمجازر المرتكبة من كيان الاحتلال ضد الشعب الاعزل فی قطاع غزة، معتبرات ان هذا العدوان ليس اعتداء على غزة فقط بل اعتداء على جميع المسلمين.

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