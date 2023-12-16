شاهد.. عمليات نوعية للمقاومة ضد قوات الإحتلال بقطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

وفي تفاصيل تلك العمليات اعلنت كتائب القسام استهداف قوة اسرائيلية تمركزت في أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس، كما استهدفت المقاومة عدة دبابات ميركافا بعبوات العمل الفدائي شمال شرق مدينة خانيونس.



وفي منطقة جحر الديك استهدفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي حشودا عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون. كما استهدفت دبابة وجرافة إسرائيليتين بقذائف تاندوم في تل الزعتر شمالي القطاع .



جيش الاحتلال الاسرائيلي اعترف بمقتل عشرين جنديا في معارك الشجاعية شرق غزة خلال الاسبوع الاخير، بينما تستمر الفضائح بمطاردته.

حيث اظهر تحقيق اولي للجيش أن ثلاثة محتجزين اسرائيليين قتلوا في غزة بنيران الجيش كانوا لوحوا بأعلام بيضاء وقالوا بالعبرية أنقذونا.

وهو ما ادخل جيش الاحتلال مرة اخرى بحرج كبير امام المستوطنين الذين طالبوا باعادة التفاوض مع المقاومة لاسترجاع ابنائهم.



وعلى ضوء ما يتعرض له جيش الاحتلال من خسائر مؤلمة في غزة، كشف خبراء عسكريون إسرائيليون كيف أن حماس تستخدم مخزونها من الأسلحة وتستفيد من معرفتها بالتضاريس وشبكة الأنفاق الكبيرة، لتحويل شوارع غزة إلى متاهة مميتة لجنود الاحتلال.

وتستخدم الحركة أسلحة مثل الطائرات المسيرة المزودة بالقنابل اليدوية وأسلحة مضادة للدبابات بعبوات متفجرة مزدوجة تنفجر على مرحلتين في تتابع سريع.



ومن خلال حركة المروحيات الاسرائيلية، التي تهبط في مناطق الاشتباك لنقل الاصابات في صفوف جيش الاحتلال، تبدو نسبة الخسائر المرتفعة التي يتكبدها جيش الاحتلال خلال توغله في غزة حيث يعمل المقاومون على استدراج جنود الاحتلال وضباطه الى انفاق وابنية ثم يقومون بتفجيرها بمن فيها.



والأربعاء الماضي، أعلن جيش الاحتلال مقتل عشرة من مقاتليه -بينهم ضباط- في كمين بحي الشجاعية، وأغلبيتهم من لواء غولاني أحد أهم وأقوى ألوية المشاة في الجيش الإسرائيلي، وذلك ضمن إعلانات مماثلة مع اشتداد المعارك مع المقاومة الفلسطينية.

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