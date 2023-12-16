منتسبو الأجهزة الأمنية العراقية يدلون بأصواتهم بانتخابات المجالس المحلية

العالم – خاص بالعالم

مع ساعات الصباح الاولى فتحت مراكز الاقتراع المخصصه للتصويت الخاص في العراق وخاصة محافظة كركوك شمال العراق والبالغة عددها 26 مركزاً ابوابها لاستقبال منتسبي الجيش والشرطة والقوات الامنية ومجاهدي الحشد الشعبي، للادلاء باصواتهم لاختيار ممثليهم في مجالس المحافظات، وسط اجراءات امنية مشددة.

وقال اللواء كاوه غريب مدير شرطة كركوك علي عباس ذياب:"نبارك لأهلنا والشعب العراقي البطل واهلنا في كركوك، حيث تم تامين خطة امنية متكاملة من أول يوم في التصويت الخاص الى التصويت العام والى نتائج ويقع الطوق الاول والثاني على عاتق وزارة الداخلية واما الطوق الثالث يقع على عاتق وزارة الدفاع".

وقال مسؤول اعلام مكتب مفوضية انتخابات كركوك:"في محافظة كركوك اكثر من 57,000 ناخب للتصويت الخاص و 26 مركز اقتراعي و 135 محطة اقتراعيه موزعة على العموم محافظة كركوك والاغنية والنواحي".

الحشد الشعبي الذي يشارك لاول مرة في التصويت الخاص اكد قادته و منتسبوه ان مشاركتهم سيغير من خارطة الانتخابات كونهم وللمرة الاولى يدلون بأصواتهم بكامل عددهم فيما ناشد البعض المواطنون على ضرورة المشاركة.

وقال ابو رضا النجار قائد عمليات محور الشمال للحشد الشعبي:"قطعا تعتبر مشاركتهم في هذا العام وفي هذه السنة ستكون هناك مشاركة فاعلة ولها تأثير في اختيار وانتخاب المرشحين".



الإقبال كان واسعاً على مراكز الاقتراع وانسيابية عمل المفوضيه جعل الامور تسير بكل سلاسة ولم يتم تسجيل اي خرق امني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...