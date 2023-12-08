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قائد القوات البحرية الإيرانية: اميركا متزعمة القرصنة والسطو في البحار

قائد القوات البحرية الإيرانية: اميركا متزعمة القرصنة والسطو في البحار
الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوات البحرية للجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني ان التواجد بصورة جادة في المحيطات هو احدى خطط القوات البحرية للجيش الايراني، كما اضاف بأن " اميركا متزعمة القرصنة والسطو وقد اصابها الذل والهوان في البحار الآن".

العالم _ إيران

الادميرال ايراني اكد في كلمة القاها قبل خطبتي صلاة الجمعة اليوم في مشهد المقدسة، ان اسطول القوات البحرية للجيش الايراني يوفر الدعم لكافة السفن في اعالي البحار والمحيطات وان الامن البحري مستتب اليوم في المنطقة والمحيطات بفضل الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار ايضا الى انجاز انشاء تحالف بحري اقليمي، وكذلك الى وجود خطة لاقامة مناورات بحرية مشتركة مع باقي الدول في السواحل الجنوبية للبلاد وايضا في بحر قزوين ، مضيفا بأن الجميع ينظرون باعجاب اليوم الى القدرات الايرانية وكيف استطاعت البلاد ،رغم وجود كافة التهديدات والحظر في اكثر الظروف تعقيدا، بناء المدمرات والغواصات.

وشدد قائد بحرية الجيش الايراني على ان الشيطان الاكبر (اميركا) هي متزعمة القرصنة البحرية وقد اصيبت الان بالذل والهوان في البحار في وقت تقدم السفن الحربية الايرانية الدعم لكافة السفن في وسط المحيطات.

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