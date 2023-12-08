عشرات الشهداء ومئات الاعتقالات وعملية الاحتلال البرية متواصلة

العالم- فلسطين

واعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء جراء العدوان (الإسرائيلي) بلغ 17177 بينهم 7739 طفلا فيما تم تسجيل 7700 مفقود.

واعلن جيش الاحتلال اعتقال المئات من سكان القطاع في بلدة بيت لاهيا وعلى حاجز الكويت جنوب مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات في مختلف مناطق قطاع غزة فيما قامت الزوارق الحزبية بقصف ساحل رفح جنوبا واكملت المدفعية قصفها على الحدود الشرقية للقطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عمارة سكنية مأهولة تعود لعائلة "أبو شيحة" مكونة من سبعة طوابق غرب ملعب فلسطين بمدينة غزة وارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.

وحاصرت دبابات الاحتلال مدرسة معين بسيسو في حي الشجاعية بغزة، ومنعت النازحين من مغادرة المكان او نقل الشهداء والإصابات من المكان.

وارتقى شهداء وإصابات بقصف الاحتلال منزلا لعائلة غنام في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

واستشهد الدكتور رفعت العرعير، أستاذ الأدب الإنجليزي بالجامعة الإسلامية؛ جراء قصف إسرائيلي في قطاع غزة.

واستشهد 40 فلسطينيا في قصف منزلين لعائلتي الهنا والترك في شارع الثلاثيني شرقي مدينة غزة.

وارتقى شهداء وجرحى جراء قصف جديد استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال محيط مجمع الشفاء الطبي.

واستشهد 7 من عائلة الصحفي عبد الحميد عبد العاطي باستهداف منزلهم في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وينفذ الجيش الاسرائيلي مجزرة بحق النازحين إلى مدرسة على أطراف بيت لاهيا وأطلق النار على كل من يتحرك فيها.

ووصل شهداء وجـرحى جراء قـصـف استهدف منزلا لعائلة كوارع في دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف استهدفهم غرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

واستهدفت طائرات حربية منزل عائلة الهور في مخيم النصيرات ما ادى لاستشهاد ستة فلسطينيين.

وتواصلت العملية البرية الاسرائيلية في خان يونس جنوب القطاع حيث تحاول الدبابات الوصول إلى شارع خمسة الذي يقع فيه المنزل المدمر لقائد حركة حماس في خان يونس.

وتواصل الدبابات محاولة التقدم من جهة الشمال والشرق وسط مقاومة عنيفة .

وارتقى ستة من أبناء عائلة زعرب في قصف حارة زعرب بخانيونس وسط خان يونس.

ودمر طيران الاحتلال منزلا قرب مسجد حمزة داخل حي الأمل غرب خانيونس.

وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين 5 شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة عزوم في حي الجنينة شرق رفح ما ترفع الحصيلة إلى 24.