الضفة تعيش مرحلة لا تقل خطورة عن غزة من الناحية الاستراتيجية

الالاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية خرجوا في تظاهرات حاشدة دعما واسنادا للفلسطينيين في قطاع غزة والذين يتعرضون لعملية ابادة وتهجير تجاوزت حدود العقل البشري، التظاهرات دعت الى وقف القتل في القطاع وملاحقة المحتليين كمجرمي حرب.

في الضفة الغربية يتكرر المشهد اما لشهداء يشيعون على الاكف، واما لتظاهرات ترفع صوت غزة وتنقله الى العالم، لكن عالما تحكمة المعايير المختلفة والاستكبار العالمي يفرض على الفلسطينيين ان يحكوا الجلد بأظفرهم وان يعلوا الصوت بانفسهم لعل الشعوب المنتفضة مع القضية الفلسطينية تؤثر على قادتها.

الضفة الغربية تعيش مرحلة لا تقل خطورة عن قطاع غزة لا سيما من الناحية الاستراتيجية.

