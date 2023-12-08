المقاومة الإسلامية تستهدف عددا من مواقع تابعة للاحتلال

العالم- لبنان
في سياق متصل أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، استهدافها موقع مسكاف عام.
وفيما يلي بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان حول استهداف موقع مسكاف عام :
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الجمعة 08-12-2023 موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة.
﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الجمعة 8-12-2023 م
24 جمادى الأولى 1445 هـ