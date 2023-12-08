المقاومة الإسلامية تستهدف عددا من مواقع تابعة للاحتلال

العالم- لبنان

في سياق متصل أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، استهدافها موقع ‏مسكاف عام.

وفيما يلي بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان حول استهداف موقع ‏مسكاف عام :

‏بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الجمعة 08-12-2023 موقع ‏مسكاف عام بالأسلحة المناسبة.‏ ‏

﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 8-12-2023 م ‌‎ ‎ ‏

24 جمادى الأولى 1445 هـ