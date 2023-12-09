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من بين هؤلاء عضو مجلس المشرفين في مدينة سان فرانسيسكو دين بريستون، الذي لم يتمالك نفسه وهو يتحدث عن قتل الفلسطينيين في غزة.

بريستون وخلال إعلانه تقديم مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، لم يستطع السيطرة على دموعه وهو ينقل رسالة من صديق فلسطيني أميركي. والرسالة تقول إن سبعة من أفراد عائلة صديقه قتلوا في ليلة واحدة بقصف إسرائيلي.

الناشطون على مواقع التواصل تفاعلوا مع دين بريستون وتضامنه العاطفي مع اهالي غزة.

"محمد" علق هنا. لقد أثر الوضع في غزة على العالم أجمع. دين بريستون، عضو البرلمان عن سان فرانسيسكو، الذي ينهار بالبكاء عندما يتحدث عن شهداء فلسطين ولا يستطيع السيطرة على نفسه

"زهرا" علقت ايضا. عضو الكونجرس عن سان فرانسيسكو دين بريستون ينهار بالبكاء عندما يتحدث عن الشهداء الفلسطينيين ولا يستطيع السيطرة على نفسه

أما "سارا" فكتبت. اعتقد لو امتنع دافعى الضرائب الأمريكيين والاوروبين عن دفع الضرائب احتجاجا على دعم حكوماتهم للحرب والابادة الجماعيه والتهجير القسرى لسكان غزة، بسبب ان دفع الضرائب يجب ان يعود بالنفع على دافعيها وسيكون هذا الإجراء اكثر الاجرائات عمليه وتمثل ضغط على حكوماتهم لوقف دعم الحرب

مسلسل من الأكاذيب تسوق لها الولايات المتحدة بتحريض من حكومة الاحتلال من أجل كسب التعاطف مع العدوان على غزة.

الرئيس الأميركي جو بايدن وأعضاء إدارته يسوقون لمزاعم حول تعرض أسيرات إسرائيليات للاغتصاب.. هذا الأسلوب يأتي بعد فشل جيش الاحتلال في تحقيق أي إنجاز عسكري على الأرض في مواجهة المقاومة. فواشنطن والاحتلال لم يقدما أي دليل على مزاعمهما، سوى الضخ الإعلامي للقضية لكي تصبح واقعا رغم زيفها

بينما يسوق الاحتلال والولايات المتحدة لأكاذيب حول لاإنسانية المقاومة، الواقع يكشف النقيض. لاإنسانية متجذرة في تصرفات جيش الاحتلال في غزة.

وهذه الصور كفيلة بكشف التناقض الرهيب بين مزاعم الاحتلال وواشنطن وبين الواقع.

من التعليقات حول الاكاذيب الاميركية الاسرائيلية، لدينا هنا تعليق من "عبد الرحمن" وفيه. مثل أكاذيب السابع من أكتوبر التي تساقطت تباعًا، وفضحها الإعلام الإسرائيلي والأميركي نفسه، ومثل آخر كذبة قبل يومين عن اغتصاب الأسيرات الصهيونيات في غزّة، والتي أطلقها نتنياهو في حصّة الكذب اليومية، ليتلقّفها بايدن ويدور بها مثل موزّع مخدرات بعد دقائق

حساب بعنوان "بكرا احلى" كتب. هناك توجه عالمي لترديد أكذوبة اغتصاب الإسرائيليات في سبعة أكتوبر.

الإعلام الغربي والسياسيين وعلى رأسهم بايدن يرددون هذه الأكاذيب في كل حوار. الهدف تعاطف الشارع الغربي الذي يدين ما يفعله الصهاينة. يجب الرد بسرعة على هذه الأكاذيب لأن ترديدها يحولها إلى حقيقة لدى الغرب

وإلى التعليق الأخير من "خالد عودة الله" الذي كتب. يقود كل من بايدن ونتانياهو حملة اعلامية نشطة لفضح ما يصفانه "الصمت الدولي على الجرائم الجنسية في مستوطنات غلاف غزة"، وللمفارقة فأنّ أكبر عملية اغتصاب مسكوت عنها في تاريخ "إسرائيل"لنسوة "إسرائيليات" كانت على يد الجنود الأمريكان.

بعد استعانته بجنودٍ مرتزقة من دول أوروبية للقتال في غزة، جيش الاحتلال يستعين بمرتزقة من الولايات المتحدة هذه المرة. تقارير كشفت أن جنودا مرتزقة أميركيين التحقوا بجيش الاحتلال، ويشاركون في القتال في غزة.

المقاتلون المرتزقة يتبعون لشركة أميركية متخصصة تدعى "فوغ"، ولها نشاط في العديد من دول العالم. ناشطون اعتبروا أن استعانة الاحتلال بالمرتزقة دليل على ضعفه وفشله في الميدان في مواجهة المقاومة.

من التعليقات حول انضمام مرتزقة إلى جيش الاحتلال، لدينا هذا التعليق من "عزيز" وفيه. جيش الاحتلال الآن لا يقاتل! مايقاتل اليوم هم مرتزقة من جميع الدول الحليفة"لإسرائيل"من عرب وعجم وستبدي لنا الأيام القادمة ذلك. الجيش الاسرائيلي انتهى وهزم وكسرت شوكته في سبعة اكتوبر.

"محمد احمد البخيتي"علق ايضا. يلتجئ الاحتلال الاسرائيلي الى استئجار مرتزقة اجانب للقتال في غزة خصوصاً بعد الهزيمه التي مني بها على يد ابطال غزة الذين كسروا اكذوبة ان جيش الاحتلال الجيش الذي لا يقهر بقدراتهم العسكرية البسيطة ولياقتهم وقدراتهم البدنية المتفوقة.

أخيرا مع "ابراهيم" الذي نشر هذه الصور من عملية طوفان الاقصى وعلق. كده وضع جيش الاحتلال سيء هناك مرتزقه اجانب تحارب مع الكيان الغاصب والله مصيرهم سيكون اسوء من هؤلاء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...