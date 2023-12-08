حزب الله يعلن استشهاد 3 من عناصره

العالم-لبنان

وصدرت عن الإعلام الحربي في "حزب الله" عدة بيانات جاء فيها:

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن علي دقدوق "جواد" من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي ادريس سلمان "عباس" من بلدة عرمتى في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين عصام طه "أبو تراب" من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

هذا وقصف جيش الاحتلال يوم الجمعة بشكل عنيف مناطق في جنوب لبنان، فيما أعلن عن اعتراض هدف جوي مشبوه، ورصد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه مواقع الجيش في منطقة الحدود والرد عليها.

وأكد حزب الله اللبناني يوم الجمعة استهداف مواقع الاحتلال عدة بحذاء الجنوب اللبناني، وتحقيق إصابات مباشرة.