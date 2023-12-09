إجلاء 40 جنديا صهيونيا مصابا من غزة إلى مستشفى خلال الـ 24 ساعة

العالم-الاحتلال

ونقلت النسخة الإلكترونية من صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، عن المستشفى أنه “تم إجلاء 40 مصابا في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى سوروكا (جنوب)”.

وقال المستشفى إنه إضافة إلى ذلك “تم نقل جنديين أصيبا خلال عملية البحث عن أسرى إسرائيليين في غزة، حيث يتواجدان في غرفة العناية المركزة”.

وأضاف “يتلقى العلاج في المستشفى حاليا 42 جريحا في مختلف الأقسام، 10 منهم في حالة خطيرة”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة جنديين “بجروح خطيرة” خلال عملية “فاشلة” لإطلاق أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 4 من جنود، منذ فجر الجمعة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 420 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ورصدت الأناضول، بناء على بيانات متفرقة للجيش الإسرائيلي، مقتل نحو 20 عسكريا إسرائيليا، خلال الساعات الـ72 الماضية، من إجمالي الـ420.

إلى ذلك قال مسؤول أمريكي حالي وآخر سابق إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونجرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية لاستخدامها في العدوان على قطاع غزة.

يأتي الطلب في غمرة مخاوف متزايدة من استخدام أسلحة أمريكية في الصراع الذي أودى بحياة آلاف المدنيين.