الفيتو الأميركي ينهي أي محاولة لوقف إطلاق النار على غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" وبشأن جلسة مجلس الأمن لفت إلى أن المندوب الأميركي أعلن في كلمته بشكل واضح أنه ضد وقف إطلاق النار على غزة، وقال إن هذا يعني أن مسار الجلسة سيتجه بهذا الاتجاه.

وشدد على أن الفيتو الأميركي سينهي أي محاولة لوقف إطلاق النار على غزة ما لم يرى مصلحة إسرائيل في ذلك.

وأوضح أن الجديد بالموضوع هو أن الأمين للأمم المتحدة يحاول مرة أخرى أن يفتش على حل معين لإنهاء مأساة غزة، وأشضاف: هو جوبه أول مرة عندما ألقى خطابا وقال إن حماس لا تتحمل وزر هذه المعركة بهذه القوة، والإسرائيلي ما عجبه هذا الكلام، وهو يحاول أن ينتقم من غوتيريش لاستبداله بآخر.

ولفت إبراهيم الحلبي إلى أن التباين بين الموقف الأميركي والحكومة الإسرائيلية ليس له معنى، إذا ما ارتبط فعلا بقرار وقف إطلاق النار، مضيفاً: الجميع يعرف أن الأميركي هو من يدير المعركة وهو قادر الضغط على إسرائيل لكنه لا يريد الضغط، والكلام عن خلافات بين الجانبين ليس له معنى بالسياسة لأنه قد يكون توزيع أدوار.

واستبعد أن تفكر واشنطن بهدنة أخرى في غزة حالياً، وقال: "سيبقى الأميركي إلى آخر السنة فاتح المجال الإسرائيلي ليفعل ما يشاء في غزة."

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