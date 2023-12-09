سكان الحسكة السورية يصابون بالذعر.. والسبب؟!

العالم - سوريا

وقال موقع"سبوتنيك" أن "مروحيتين أمريكيتين أجريا تحليقًا دائريا مكثفًا، اليوم السبت 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في سماء مدينة الحسكة، بهدف إثارة الخوف والذعر في نفوس المدنيين، في ضوء تزايد عدد الهجمات الصاروخية، التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في ريف المحافظة".

واستمر التحليق المروحي لساعات عدة، تزامن مع إطلاق القوات الأمريكية مناورة عسكرية مشتركة مع قوات النخبة في قوات "قسد" الموالية لها ضمن قاعدة "قسرك" التابعة لناحية تل بيدر في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

واستخدمت في المناورات الذخيرة الحية وتم ضرب أهداف وهمية في سماء المنطقة ومحيط القاعدة، التي تعرضت خلال الأيام الأخيرة لهجومين عبر الطائرات المسيرة الانتحارية.