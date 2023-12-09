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سكان الحسكة السورية يصابون بالذعر.. والسبب؟!

سكان الحسكة السورية يصابون بالذعر.. والسبب؟!
السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

أفادت المصادر السورية في محافظة الحسكة، اليوم السبت، بسماع أصوات تحليق مروحيات أمريكية، ولفترة زمنية طويلة، في سماء المدينة وعلى علو منخفض، جراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية جرت في قاعدة "قسرك"، ما أثار الذعر لدى سكان المدينة الواقعة شمال شرقي سوريا.

العالم - سوريا

وقال موقع"سبوتنيك" أن "مروحيتين أمريكيتين أجريا تحليقًا دائريا مكثفًا، اليوم السبت 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في سماء مدينة الحسكة، بهدف إثارة الخوف والذعر في نفوس المدنيين، في ضوء تزايد عدد الهجمات الصاروخية، التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في ريف المحافظة".

واستمر التحليق المروحي لساعات عدة، تزامن مع إطلاق القوات الأمريكية مناورة عسكرية مشتركة مع قوات النخبة في قوات "قسد" الموالية لها ضمن قاعدة "قسرك" التابعة لناحية تل بيدر في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

واستخدمت في المناورات الذخيرة الحية وتم ضرب أهداف وهمية في سماء المنطقة ومحيط القاعدة، التي تعرضت خلال الأيام الأخيرة لهجومين عبر الطائرات المسيرة الانتحارية.

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