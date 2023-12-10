صور/استشهاد نجل قيادي بارز بحزب الله..اعلام الإحتلال يُعلق

العالم- لبنان

وعلق موقع "كان" الإسرائيلي على استشهاد "حسن دقدوق" (جواد) نجل القيادي في "حزب الله" علي موسى دقدوق، بقصف إسرائيلي استهدف مدينة القنيطرة جنوبي سوريا الجمعة الماضي.

وأشار موقع "كان" إلى أن اسم دقدوق ورد باعتباره المسؤول عن أنشطة وحدة "ملف الجولان" في الجنوب السوري.





ونعى "حزب الله" اول أمس الجمعة 3 من قواته وهم حسن علي دقدوق وعلي ادريس سلمان وحسين عصام طه.



كما نعى "حزب الله" امس السبت مقاوما رابعا هو حسن كمال سرور استشهد في القصف الإسرائيلي على الجنوب السوري الجمعة.

وأعلن حزب الله قصف 8 أهداف تابعة لجيش الإحتلال على الحدود الجنوبية للبنان خلال الساعات الماضية.

وتشهد الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة توتراً وتبادلاً متقطعاً لإطلاق النار بين جيش الإحتلال وحزب الله منذ بدء عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر.