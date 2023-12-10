العالم – نوافذ

"أيها العرب أيها المسلمون، إن إخوانكم في فلسطين قد أقض مضاجعهم ما هم فيه من محنة وبلاء، في كل ناحية دم وقتل وهدم وتدمير، فلا تظن عليهم ببذل التافه والحقير وقد بذلوا الجليل العظيم، فلا تطيب الحياة لحر يظام أهله وذووه."

كانت هذه فتوى المجتهد الشيعي الكبير السيد محسن الأمين، لتأييد ثورة وجهاد الشيخ عزالدين القسام في فلسطين سنة 1936.

وكان آية الله الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء الذي كانت تربطه علاقة وثيقة بمفتي فلسطين الشيخ أمين الحسيني قد أصدر فتوى سنة 1938 دعى فيها إلى الجهاد لتحرير فلسطين.

كذلك دعا آية اللة السيد أبوالقاسم الكاشاني من إيران دعى المسلمين سنة 1948 أن ينهضوا للدفاع عن فلسطين، ومواجهة المحنة التي يعاني منها الفلسطينيون.

هذا ما دأب عليه كبار العلماء المسلمين من شيعة وسنة إلى تاريخنا الحالي في مواقف داعمة للحق الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني لفلسطين.. وأن الدفاع عنها واجب شرعي، وهذا ما أكده الإمام الخميني قدس سره الذي قال "لو سكب كل مسلم دلواً من الماء على إسرائيل لجرفتها السيول".

ولمناقشة موضوع تأثير العلماء المسلمين في دعم القضية الفلسطينية تستضيف هذه الحلقة عضو المجلس المركزي بحزب الله والباحث بتراث جبل عامل الشيخ حسن البغدادي، رئيس الهيئة الإسلامية للإعلام وعضو المجلس المركزي في تجمع العلماء المسلمين والشيخ د.جمال الدين شبيب.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..