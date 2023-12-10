بالفيديو.. اجراء انتخابات الرئاسة المصرية في ظروف محلية واقليمية استثنائية

العالم - خاص العالم

في انتخابات يقال أن نتائجها محسومة لصالح فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة لستة أعوام جديدة فتحت صناديق الاقتراع أبوابها أما الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

الانتخابات الرئاسة الخامسة بتاريخ مصر تقام على مدى ثلاثة أيام على أن تعلن النتائج الرسمية في الثامن عشر كانون الأول/ديسمبر. وبحسب قاعدة بيانات الناخبين يبلغ تعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات حوالي سبعة وستين مليون ناخب من إجمالي عدد السكان البالغ مئة وأربعة ملايين نسمة.

وبالنسبة للمترشحين إضافة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، يخوض الانتخابات ثلاثة مرشحين اخرين هم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي، وعبد السند يمامية من حزب الوفد الليبرالي، وحازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري. وكان المعارض المصري والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي اعتزم خوض الانتخابات الرئاسية قبل أن يعلن عدم استيفائه شروط الترشح بجمع العدد المطلوب من توكيلات المواطنين.

العملية الانتخابية تجرى تحت إشراف قضائي من خلال نحو خمسة عشر ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على أحد عشر ألفا و ستمئة وواحد وثلاثين لجنة اقتراع فرعية تقع بداخل أكثر من تسعة الاف وثلاثمئة مركزا انتخابيا تخضع لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتخابات الرئاسة تقام في وقت تعيش فيه مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية، ونقص العملة الأجنبية في بلد يستورد غالبية حاجاته الغذائية، فضلا عن تزايد حجم الدين الخارجية. وإلى جانب الأزمة الإقتصادية تتآثر الانتخابات بالعدوان على قطاع غزة المجاور حيت تعمل مصر على إرساء هدنة جديدة أو وقف إطلاق النار.