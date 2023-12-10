عائلة عربية تتصدّر قائمة بلومبرغ لأغنى العائلات في العالم

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فأزاحت عائلة "آل نهيان" عائلة "والتون" عن عرشها كأغنى عائلة في العالم لمدة خمس سنوات متتالية، وذلك وفقا لتقرير وكالة بلومبرغ الأخير.

إذ تتربع العائلة الحاكمة لأبوظبي -ذات الثروة النفطية الضخمة في دولة الإمارات - على قمة قائمة أغنى العائلات في العالم لعام 2023.

ويشير التقرير إلى أن ثروات النفط قد أعادت تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي بشكل غير مسبوق، مؤكدا أن الثروات المقدرة للعائلات الخليجية الثلاث التي وردت في القائمة، ربما تفوق هذه التقديرات المحافظة.

تسود عائلة "آل نهيان" القائمةَ بثروة قدرها 305 مليارات دولار، حيث تعتبر أبوظبي موطنا لمعظم احتياطيات النفط في الإمارات، وتتجاوز ثروتها ثروةَ عائلة "والتون"، التي تمتلك 46% من أسهم "وول مارت"، أكبرَ سلسلة تجزئة من حيث الإيرادات في العالم، وبمقدار 45 مليار دولار، حيث تقدر ثروتها الآن بـ 259.7 مليار دولار.

وتحتل عائلة هرمس -صانعة الفخامة الفرنسية- المرتبةَ الثالثَة بثروة قدرها 150.9 مليار دولار، حيث لا تزال تمتلك القسمَ الأكبرَ في الشركة. وبالنسبة للعائلات الأمريكية الأخرى في القائمة، تأتي عائلة مارس في المرتبة الرابعة بثروة 141.9 مليار دولار بفضل مجموعتها من ماركات الشوكولاتة، مثل: M&Ms، و Milky Way، و Snickers، بالإضافة إلى منتجات العناية بالحيوانات الأليفة، كما وتحتل عائلة كوخ المرتبةَ السادسةَ بثروة تقدَر بـ 127.3 مليار دولار من خلال إدارت كوخ إندستريز.

وفقا للتقرير، شهدت أغنى عائلات العالم زيادة كبيرة في ثرواتها هذا العام، إذ أضافت العائلات الأكثر ثراء على مستوى العالم ما يقارب 1.5 تريليون دولار إلى ثرواتها خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 43٪ مقارنة بثرواتها الكبيرة في عام 2022.

وإليكم قائمةَ أغنى 10 عائلات في العالم لعام 2023، كما وردت في تقرير بلومبرغ:

عائلة آل نهيان، العائلة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة، بثروة تبلغ 305 مليارات دولار.

عائلة والتون، مالكو 'وول مارت' في الولايات المتحدة، بثروة تقدر بـ 259.7 مليار دولار.

عائلة هرمس، مالكو 'هرمس' في فرنسا، بثروة تقدر بـ 150.9 مليار دولار.

عائلة مارس، مالكو 'مارس إنك' في الولايات المتحدة، بثروة تقدر بـ 141.9 مليار دولار.

عائلة آل ثاني، العائلة الحاكمة في قطر، بثروة تقدر بـ 133 مليار دولار.

عائلة كوخ، مالكو كوخ إندستريز في الولايات المتحدة، بثروة تٌقدر بـ 127.3 مليار دولار.

عائلة آل سعود، العائلة الحاكمة في السعودية، بثروة تقدر بـ 112 مليار دولار.

عائلة أمباني، مالكو ريلاينس إندستريز في الهند، بثروة تقدر بـ 89.9 مليار دولار.

عائلة ويرتهايمر، مالكو شانيل في فرنسا، بثروة تقدر بـ 89.6 مليار دولار.

عائلة تومسون، مالكو طومسون رويترز في كندا، بثروة تقدر بـ 71.1 مليون دولار.